Из-за коронавируса: Мэр Славянска отменил празднование своего дня рождения

Славянский городской голова Вадим Лях призвал жителей города максимально ограничить контакт с иными людьми, не выходить без надобности из квартир. Как передает корреспондент «Донецких новостей», градоначальник продемонстрировал противокоронавирусную самоорганизацию, отменив празднование своего дня рождения.

Мэр акцентировал, что сегодня не все жители серьезно относятся к проблеме и не осознают возможные последствия. «Да, без паники, подходить ко всем вопросам здраво. Но сегодня я вижу, что пока что не до всех людей дошло осознание серьезности проблемы. К большому сожалению. Обращаемся к жителям, чтобы по лишнему поводу не выходили из домов», – сказал он.

Лях призвал жителей Славянска также отменить все личные праздники – «все застолья, все праздничные мероприятия». И продемонстрировал это на личном примере: «Что я сегодня сделал в свой день рождения». (Отметим, что сегодня, 16 марта, Вадиму Ляху исполнилось 47 лет).

Он признал, что всеукраинские рекомендации об ограничении массовых мероприятий с числом участников свыше 200 человек, – не имели большого эффекта. «На самом деле должен быть минимальный контакт, минимальное количество посещений общественных мест и так далее. Это то, что на сегодняшний день мы можем сделать безболезненно и спокойно», – призвал градоначальник.

Как сообщалось ранее, 14 марта двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционную больницу Константиновки с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19. Но сегодня сообщили, что в отношении них заражение коронавирусом не подтвердилось. 16 марта власти Славянска максимально усилили карантинные мероприятия в городе, в ближайшее время планируют закрыть все торговые точки, оставив работать лишь продуктовые магазины и аптеки.