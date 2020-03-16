На Донетчине пограничники остановили дельца с контрафактными сигаретами

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники остановили мужчину, который пытался перевезти через линию разграничения с неподконтрольной украинским властям территории контрафактные сигареты. спрятав их под обшивкой автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«13 марта на КПВВ "Марьинка" гражданин Украины пытался пересечь линию разграничения на автомобиле со стороны оккупированного Донецка. Пограничники заранее получили оперативную информацию о возможной незаконной перевозке товаров данным гражданином. Поэтому сразу направили его автомобиль на углубленный осмотр», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тщательной проверки под обшивкой багажного отделения пограничным нарядом совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы было обнаружено 500 пачек контрафактных сигарет на общую сумму более 18 тыс. грн.

Нарушитель и обнаруженный товар были переданы представителям ГФС для принятия правового решения.

Фото: пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 16 марта, по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.