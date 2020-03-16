Выстрелил в продавщицу магазина: В Лисичанске полиция задержала местного жителя

В Лисичанске (Луганская обл.) полиция установила и задержала мужчину, который выстрелил продавщице магазина в живот. Женщина была госпитализирована в больницу. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«15 марта в 18:50 в полицию поступило сообщение о том, что в Лисичанске в магазине "Рассвет" на кв. Центральном, неизвестный мужчина в маске выстрелил из пистолета продавщице в живот и убежал», – говорится в сообщении.

Отмечается, что была введена специальная полицейская операция. За короткий промежуток времени оперативникам удалось установить личность и местонахождение злоумышленника.

Мужчину задержали бойцы спецподразделения КОРД, оружие было изъято. Им оказался местный житель.

«Сейчас на месте происшествия продолжается проведение первоочередных следственно-оперативных действий», – добавили в полиции.