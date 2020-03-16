На КПВВ Донетчины шесть раз пытались подкупить пограничников

В Донецкой области на трех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 15 марта, зафиксировано шесть попыток предложить взятку пограничникам за пересечение линии разграничения. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали шесть попыток предоставление неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги способствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и о данных фактах сообщили сотрудникам Нацполиции», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 16 марта, по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.