Коронавирус в «Л-ДНР»: Правозащитники рассказали о ситуации

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей действует «приказ администрации ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Однако, фактически никакого противодействия Covid-19 не проводят. Об этом сегодня, 16 марта, на своей странице в Facebook сообщает представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, ссылаясь на информацию «Восточной правозащитной группы» (ВПГ).

«По информации наших (ВПГ, – ред.) мониторов в ОРДЛО* удалось выяснить, что никаких действий для противодействия распространению Коронавирусной инфекции COVID-19 НВФ "ЛНР" и "ДНР" не ведет», – написал Лисянский.

Отмечается, что на сегодняшний день школы, детские сады, университеты и учреждения работают в штатном режиме. «В ОРДО 15.03.2020 года прошли массовые акции: г. Донецьк – фестиваль-конкурс творчества "Шире-круг"; парад, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны; г. Ясиноватая – парад, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории ОРДЛО действует приказ «главарей ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19, из которого следует, что люди, прибывшие из-за рубежа должны обеспечить себе самоизоляцию на 14 дней дома. По прибытии в ОРДЛО сообщить на горячую линию «министерства здравоохранения» в какой стране находился человек. Запрещен въезд на территорию ОРДЛО людям с температурой и без «прописки» в ОРДЛО.

«Также, по нашей информации, в ОРДЛО людей с симптомами коронавируса доставляли к корпусу Луганской областной больницы, но после трех дней госпитализации отправили всех домой. Медицинские работники ОРДЛО из городов Стаханов, Дебальцево, Зоринск, Перевальск, Шахтерск, Торез, Углегорск сообщают, что в медучреждениях этих городов совершенно не подготовлены к противодействию коронавирусу, медикаментов нет, медицинские маски и перчатки в дефиците», – сообщает Лисянский данные «Восточной правозащитной группы».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей