Гранатометы, взрывчатка: Пятерых жителей Донетчины подозревают в хранении оружия

На Донетчине пяти местным жителям сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Уточняется, что злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2020 годов житель Бахмутского района приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, с целью дальнейшего сбыта хранил в своем доме и по адресам 4 своих сообщников», – сказано в сообщении.

Во время очередной закупки боеприпасов злоумышленников разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как отмечается, во время санкционированных обысков по местам проживания злоумышленников было обнаружено и изъято 2 гранатомета, 5,2 кг взрывчатого вещества, 450 патронов, 3 автомата Калашникова АК-74 и 10 магазинов к ним, 2 гранаты и деньги в сумме 36 тыс. 747 грн.

Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.