В Донецкой области есть 4 новых подозрения на коронавирус, – облздрав

В Донецкой области есть 4 новых подозрения на заболевание, вызванное коронавирусом, прежние 3 подозрения не подтвердились. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в Донецкой ОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По ситуации в Донецкой области по состоянию на сегодня есть 4 подозрения по городу Мариуполю: это люди, которые находились на отдыхе за рубежом. Сейчас они госпитализированы в инфекционные отделения городской больницы №4 (это ребенок с матерью), и больницы скорой медицинской помощи (мужчина и женщина). Биологические материалы для исследования отправлены сегодня в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины. Результаты ожидаются завтра», – рассказал Педенко.

Он также добавил, что по предыдущим 3-м подозрениям на коронавирус людей, которые были госпитализированы в Константиновскую инфекционную больницу, сегодня были получены негативные результаты. Таким образом, не подтвердилось наличие вируса у ребенка в Краматорске и двух человек в Славянске.

«Нет никакой паники, учреждения здравоохранения работают в штатном режиме. Врачи готовы к встрече с коронавирусной инфекцией, учреждения здравоохранения, которые определены для приема больных коронавирусной инфекцией, готовы, медперсонал готов. Прекратите паниковать», – подчеркнул Педенко.

Кроме того, он сообщил, что на сегодня в учреждениях здравоохранения, в которых есть отделения реанимации, интенсивной терапии или палаты интенсивной терапии, находится 39 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) высокого класса, 72 аппарата среднего класса и 15 портативных аппаратов (ИВЛ). Есть 139 мониторов пациентов, 26 компрессоров для обеспечения работы дыхательной аппаратуры. С учреждений здравоохранения собраны сведения о потребности в дополнительном оборудовании и направлены на рассмотрение в Минздрав. Кроме того, 12 марта область получила груз медицинского назначения из разбронированного государственного резерва, в том числе портативные аппараты ИВЛ и медицинские маски.

Напомним, 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено заболевание COVID-19.