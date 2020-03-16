РФ выходит на второй план мирных переговоров, уступая место представителям «Л-ДНР», – эксперт

В Минске 11 марта, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Согласно обнародованному протоколу о намерении создать КС, основной задачей новообразования является диалог, консультации и выработка предложений касательно политической части «Минска».

Это – первый шаг к легализации «Л-ДНР». Такое мнение «Донецким новостям» высказал бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

«То, что произошло 11 марта в Минске на встрече ТКГ по Донбассу – это первый шаг к легализации "Л-ДНР", к признанию вооруженного конфликта на востоке Украины гражданской войной, а также к выходу России из-под санкций ЕС и США», – считает эксперт.

По его словам, в тексте подписанных в Минске документов нет ни одного слова о прекращении огня. Есть обмен пленными, открытие новых КПВВ.

«Невероятно тревожным звоночком является достигнутая договоренность о создании Консультативного совета – якобы с целью "всеобъемлющего политического урегулирования конфликта". В состав такого КС должны войти представители Украины и ОРДЛО, а также с правом совещательного голоса ОБСЕ, РФ, Германии и Франции», – говорит Иван Ступак.

«Такой хронологический порядок в документе говорит о том, что РФ незаметно и плавно выходит на второй план мирных переговоров, уступая свое место представителям "Л-ДНР"», – делится мнением эксперт.

По словам бывшего сотрудника СБУ, это означает, что де-юре исчезает факт российской агрессии, а есть обычный внутренний конфликт в рамках одного государства. И при этом России отводится исключительно миротворческая роль. «В итоге, через определенный (но довольно короткий) период времени представители РФ заявят мировой общественности, что выполнили свою "миротворческую миссию" – усадили стороны "внутреннего конфликта" (Украина – "Л-ДНР") за стол мирных переговоров», – считает Иван Ступак.

В конце концов, по его словам, Россия оставит Украину наедине (но не без стабильной военной и методологической помощи ОРДЛО) с этими «отдельными районами», а сама активно будет инициировать снятие с себя ранее наложенных США и Евросоюзом экономических санкций.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «Консультативный совет и Донбасс: Что мы получили в Минске – шанс на реинтеграцию или капитуляцию?».