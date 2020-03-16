Ситуация в пунктах пропуска днем 16 марта

С сегодняшнего дня, 16 марта, во всех КПВВ действуют дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения. Об этом утром сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ирина: «10:29. Только что отзвонилась сестра с Майорска, т. к. у нее украинская прописка – в Украину пропустили без проблем и очередей, толпы людей со справками ВПЛ возвращаются назад, их не пропустили. В данный момент она едет в Харьков, одна в бусике».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Анна: «10:55. Свекровь ехала из Донецка на Курахово. Сегодня в 8:00 мск, со справкой переселенца не выпустили, вернули обратно»;

«Администратор»: «11:36. Марьинка. Пункт открыт, но выпускают только с украинской пропиской. Ни одной машины нет, пешая очередь 5 человек»;

Сергей: «13:27. Только что приехал на нулевой Украины, развернули. На Каргилле пустили без проблем»;

Татьяна: «14:04. В Курахово отец проехал по справке ВПЛ и документам с работы. Уже в Украине».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:34. Станица Луганская. Сегодня с 50 лет в 14 часов (по местному времени, – ред.) ушел зеленый автобус на КПП с двумя пассажирами. На противоположной стороне маршрутка 452 пустая, прибывшая оттуда».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.