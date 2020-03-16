Подозрение на коронавирус в Луганской области: Известен результат исследования

Результат исследования на коронавирус госпитализированной жительницы Луганской области – отрицательный. Об этом сегодня, 16 марта, со ссылкой на информацию Луганского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, на прошлой неделе с подозрением на коронавирусную инфекцию в области был госпитализирован один человек. Больная прибыла из Италии в Украину, обратившись за медицинской помощью 12 марта. В этот день ее госпитализировали в инфекционное отделение КНП «Рубежанская центральная городская больница» с диагнозом «ОРВИ. Возможно инфицирование COVID-19». У больной был отобран материал для лабораторного исследования, который направлен для тестирования в Киев в вирусологическую референс-лабораторию «Центра общественного здоровья МОЗ Украины». «Результат исследования на коронавирус от 13 марта – отрицательный», – говорится в сообщении.

Как уточняется, всего за 11-ю неделю 2020 года, по состоянию на 16 марта, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (-21,05%).

При эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 422,4 на 100 тыс. населения.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 2 805 человек, из них детей до 14 лет – 1932 (68,9%). Госпитализированы 143 больных, в том числе 99 детей до 14 лет.

С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 3 028 человек.

Как сообщалось ранее, по данным МОЗ Украины, на 16 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1, летальный случай) областях. В Донецкой области по состоянию на сегодня есть 4 новых подозрения на заболевание, вызванное коронавирусом, прежние 3 подозрения не подтвердились. В мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77 257 (45,6%) человек выздоровели.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране. По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Также сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины будет информировать граждан о мерах борьбы с новым коронавирусом при помощи СМС-сообщений.