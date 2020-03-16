Справки переселенца и форс-мажор: Командир погранотряда разъяснил пропуск через КПВВ во время карантина

На время действия ограничений, установленных для контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил начальник Краматорского пограничного отряда, полковник Анатолий Федорчук на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и во исполнение постановления Кабинета министров Украины и приказа командующего Операцией Объединенных сил (ООС) на КПВВ введены ограничения с 00:00 часов сегодняшнего дня, 16 марта.

«Прекращен пропуск лиц, которые прописаны на оккупированной территории, на въезд на подконтрольную территорию. В то же время указанные лица (которые прописаны на оккупированной территории), выпускаются на выезд с подконтрольной территории без ограничений. И одновременно прекращен пропуск на оккупированную территорию лиц, которые прописаны на подконтрольной территории. Вместе с тем, если указанные лица, прописанные на подконтрольной территории, возвращаются и въезжают с оккупированной части, пропуск проводится без ограничений», – сказал Федорчук.

Он уточнил, что имеется в виду под постоянной регистрацией (пропиской), на основании которой принимается решение о пропуске или непропуске через КПВВ конкретных людей.

«Люди пропускаются, которые имеют регистрацию постоянного проживания, она проставлена во внутренних паспортных документах, это так называемая прописка. Справки временно перемещенных лиц выдаются относительно временного проживания. Эти справки не являются основанием для пропуска», – отметил Федорчук.

«Что касается форс-мажорных обстоятельств, командование ООС при наличии подтверждающих документов (справки о смерти, справки о необходимом срочном хирургическом лечении), – во всех случаях принимаются отдельные решения командующим ООС по пропуску через линию разграничения», – добавил командир погранотряда.

По его словам, в данное время обстановка на КПВВ стабильная, операции осуществляются в обычном режиме. Пересекающим линию разграничения продолжают проводить температурный скрининг.