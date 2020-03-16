Везли в «ДНР»: На КПВВ Донетчины у граждан изъяли доллары, евро, рубли и банковские карты

Правоохранительные органы операции Объединенных сил (ООС) предупредили незаконную попытку перевозки наличных через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«На днях на КПВВ "Майорское" сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС совместно с работниками пограничной службы и СБУ, которые вовлечены в состав Объединенных сил, была остановлена попытка переправить крупную сумму наличных средств на временно оккупированные территории. В личных вещах пассажирки автомобиля обнаружено 174 300 долларов США, 6 030 000 российских рублей и 15 банковских карточек», – говорится в сообщении.

Кроме того, на КПВВ «Новотроицкое» во время осмотра автомобиля CITROEN, в личных вещах пассажира транспортного средства, который двигался в неподконтрольный Донецк, были выявлены 4 700 долларов США и 20 000 евро.

«Согласно действующему законодательству, данные суммы превышают предельно допустимую норму, разрешенную для перемещения на временно оккупированную территорию», – уточняется в сообщении.

Обнаруженные средства и платежные банковские карты были изъяты до принятия судебного решения.

Относительно данных граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, в Украине с 28 ноября 2019 года вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.