«Слуги народа» требуют увольнения Сивохо: Почти 20 нардепов обратились к Данилову

19 народных депутатов от партии «Слуга народа» обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой освободить от исполнения обязанностей своего внештатного советника по реинтеграции Донбасса Сергея Сивохо. Об этом народный депутат от политсилы Егор Чернев сообщил в Facebook.

«Обратился с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо. Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись», – написал нардеп.

Так, под обращением подписались следующие «слуги народа»: Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Цыба, Игорь Василив, Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Александр Мариковский, Анна Бондарь, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин и Виталий Безгин.