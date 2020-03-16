Верификация ВПЛ: В Донецкой ОГА рассказали об особенностях на период карантина

Донецкая облгосадминистрация обратилась в Министерство социальной политики с предложениями рассмотреть изменения в процедуру верификации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в связи с карантином по коронавирусу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщила директор Департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Елена Токарева на брифинге в ДонОГА.

Она уточнила, что процедура идентификации в «Ощадбанке» для переселенцев пока остается без изменений.

«По информации "Ощадбанка", если переселенец не пройдет идентификацию, ему заблокируют банковскую карту. Карточка будет разблокирована после того, как человек пройдет идентификацию. На сегодня "Ощадбанк" не дает информацию о тех, кто не прошел идентификацию. Только по истечению года такую информацию банк предоставляет Пенсионному фонду», – рассказала Елена Токарева.

По ее словам, что касается верификации ВПЛ, которую проводили органы социальной защиты населения, здесь возможны изменения.

«Верификация органов соцзащиты проводилась на основании информации Пенсионного фонда, сейчас такой информации нет, и от облгосадминистрации направлены предложения в Минсоцполитики с целью внесения изменений в нормативные акты и отсрочивания 60 дней [установленных для верификации]», – отметила начальник департамента.

Она также добавила, что адресную материальную помощь на жилищно-коммунальные услуги получают около 10% переселенцев, которые постоянно проживают на подконтрольной украинскому правительству территории, поэтому их, скорее всего, изменения не коснутся.