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В Украине выздоровел первый заразившийся коронавирусом

16.03.20 16:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Тест на коронавирус показал отрицательный результат у жителя Черновцов, первого зараженного в Украине. Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак на брифинге, пишет «Новое время».

«Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента № 1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через двое суток у этого пациента также отберут образцы, и если он также будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента», – пояснила она.

Как сообщалось ранее, по данным МОЗ Украины, на 16 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1, летальный случай) областях. В мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77 257 (45,6%) человек выздоровели.

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