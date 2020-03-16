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В «ДНР» признали, что наблюдают за двумя людьми из-за коронавируса

16.03.20 16:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области на сегодняшний день, 16 марта, под наблюдением по поводу коронавируса находятся два человека, сообщило российское «РИА Новости».

По словам «министра здравоохранения ДНР» Ольги Долгошапко, не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом.

«На сегодня, 16 марта, в ДНР нет ни одного официально зарегистрированного случая коронавирусной инфекции... Под наблюдением находятся два человека... на сегодняшний день состояние удовлетворительное», – сказала Долгошапко.

Ранее сообщалось, что 43 человека погибли в «ДНР» от гриппа А с начала года.

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