Раду продезинфицировали, а нардепам выдадут маски

Народных депутатов Украины завтра, 17 марта, на внеочередном заседании Рады обеспечат масками. Об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель ВР Дмитрий Разумков, передает « УНН ».

«Завтра будут маски. Аппарат в этом плане позаботился, будут обеспечены работники аппарата и прошла дезинфекция зала ВР и кулуаров», – сказал Разумков.

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание завтра, 17 марта, в восемь часов утра. Планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, законопроекта по предотвращению распространения коронавируса.