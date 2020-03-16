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Раду продезинфицировали, а нардепам выдадут маски

16.03.20 17:30

Народных депутатов Украины завтра, 17 марта, на внеочередном заседании Рады обеспечат масками. Об этом заявил на заседании Согласительного совета председатель ВР Дмитрий Разумков, передает «УНН».

«Завтра будут маски. Аппарат в этом плане позаботился, будут обеспечены работники аппарата и прошла дезинфекция зала ВР и кулуаров», – сказал Разумков.

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание завтра, 17 марта, в восемь часов утра. Планируется рассмотрение ряда вопросов, в частности, законопроекта по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус показал отрицательный результат у жителя Черновцов, первого зараженного в Украине.

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