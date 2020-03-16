На Донбассе растет число жертв войны: В ОБСЕ назвали данные с начала 2020 года

На Донбассе с начала 2020 года зафиксирована 21 жертва вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 16 марта.

«Миссия подтвердила информацию о 7 жертвах среди гражданского населения, в том числе 1 погибшем. Таким образом совокупное количество жертв среди гражданского населения с начала года составляет 21 человек: 2 погибших и 19 раненых», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 24 февраля по 8 марта СММ зафиксировала примерно 9 200 нарушений режима прекращения огня, в том числе 800 взрывов, по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом, когда было зафиксировано приблизительно 13 100 и 1 200 нарушений соответственно.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе в 2019 году зафиксировано 148 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.

По данным омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, за шесть лет войны на Донбассе Украина потеряла более 13 тыс. человек, более 3 тысяч гражданских лиц и 146 детей.