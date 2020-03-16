Регистрация на основную сессию ВНО-2020 идет до 24 марта: Луганщина – в лидерах

В Украине регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания (ВНО) завершается через неделю. Луганская область занимает третье место среди областей по показателю зарегистрированных участников. Об этом сегодня, 16 марта, со ссылкой на информацию Украинского центра оценивания качества образования, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Всего для участия в ВНО и Государственной итоговой аттестации (ГИА) зарегистрировано 289 558 лиц, избравших 951 314 тестирований. «Сейчас среди выпускников учреждений общего среднего образования 2020 году на Луганщине зарегистрировались 92,7% от ожидаемого количества человек. Это третий показатель после Полтавской и Харьковской областей», – говорится в сообщении.

Среди учащихся учреждений профессионального образования этот показатель составляет 94,4%. Больше только в Кировоградской области.

Среди студентов высших учебных заведений – 96,2%. Лучше только на Полтавщине – 100%.

Регистрация для участия в ВНО продолжается до 24 марта 2020 года.

Как уточняется, следует помнить, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который лицо получит в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением.

Эти документы будут высылать ученикам, которые сдают ГИА в форме ВНО, в заведение образования, в котором они учатся. Другим категориям лиц – по адресу, указанному при регистрации.

Устранить причины отказа в регистрации или внести изменения в персональные данные можно до 24 марта 2020 года.

Напомним, что граждане, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, могут зарегистрироваться для прохождения ВНО как на основную, так и на дополнительную сессии.

Как сообщалось ранее, в Украине в связи с введением карантина проведение пробного ВНО перенесли на 4 и 11 апреля этого года. Участники должны повторно распечатать приглашение-пропуск.