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Доплата к пенсиям: В Украине пенсионерам выплатят по 1 тыс. грн в связи с коронавирусом

16.03.20 18:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине пенсионерам доплатят по 1 тыс. грн в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном сегодня, 16 марта, на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook.

Как отметил Зеленский, доплата коснется граждан, пенсия которых составляет менее 5 тыс. грн.

«Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн должны получить доплату в размере 1 тыс. грн», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ограничительных мерах, которые он предложил принять Кабмину для минимизации распространения коронавируса.

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