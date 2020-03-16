Доплата к пенсиям: В Украине пенсионерам выплатят по 1 тыс. грн в связи с коронавирусом

В Украине пенсионерам доплатят по 1 тыс. грн в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном сегодня, 16 марта, на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook.

Как отметил Зеленский, доплата коснется граждан, пенсия которых составляет менее 5 тыс. грн.

«Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн должны получить доплату в размере 1 тыс. грн», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ограничительных мерах, которые он предложил принять Кабмину для минимизации распространения коронавируса.