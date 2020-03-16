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Коронавирус: Зеленский рассказал, что запретят украинцам

16.03.20 18:13

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ограничительных мерах, которые он предложил принять Кабмину для минимизации распространения коронавируса. Он этом он сказал сегодня, 16 марта, в своем видеообращении.

В частности, президент пообещал, что с сегодняшнего дня будет максимально часто информировать об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу. «По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них, к сожалению, положительные. 64 не подтвердились. Еще 10 прорабатываются лабораторно», сказал Зеленский.

По его словам, вчера возвратились домой 123 украинца, которые застряли на границе Италии и Словении. «Экспресс-тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции. Однако каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию. Это достойный пример гражданского сознания», – считает президент.

«Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет министров Украины сделать следующее:

  • Первое. С 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом.
  • Второе. Министерству инфраструктуры с 12 часов дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов.
  • Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
  • Третье. Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.
  • Четвертое. В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.
  • Пятое. В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно в Черновицкой и Житомирской областях ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.
  • Шестое. Министерству здравоохранения временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры. Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Разработать механизм доставки лекарств работниками «Укрпочты» для пожилых людей.
  • Седьмое. Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обрядами и церемониями. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни.
  • Восьмое. Ограничить экспорт продуктов питания по определенному правительством перечню.
  • Девятое. Министерствам, председателям ОГА, местному самоуправлению, руководителям предприятий обеспечить бесперебойную работу в магазин, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний. А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта. Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы», перечислил меры президент.

Он отметил, что особенно важна работа сейчас Верховной Рады Украины. «По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины. Быстрые реформы это скорая помощь для экономики. Без них экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена, вы блокируете не трибуну вы блокируете жизнь Украины», сказал Зеленский.

Президент настоятельно порекомендовал всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска.

Напомним, что народных депутатов Украины завтра, 17 марта, на внеочередном заседании Рады обеспечат масками.

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