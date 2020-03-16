Коронавирус: Зеленский рассказал, что запретят украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ограничительных мерах, которые он предложил принять Кабмину для минимизации распространения коронавируса. Он этом он сказал сегодня, 16 марта, в своем видеообращении.

В частности, президент пообещал, что с сегодняшнего дня будет максимально часто информировать об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу. «По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус. Пять из них, к сожалению, положительные. 64 – не подтвердились. Еще 10 прорабатываются лабораторно», – сказал Зеленский.

По его словам, вчера возвратились домой 123 украинца, которые застряли на границе Италии и Словении. «Экспресс-тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции. Однако каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию. Это – достойный пример гражданского сознания», – считает президент.

«Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю Кабинет министров Украины сделать следующее:

Первое. С 00 часов 01 минуты 17 марта 2020 года запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать на дом.

Второе. Министерству инфраструктуры – с 12 часов дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов.

с 12 часов дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек – в маршрутных такси и такси и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Третье. Министерству финансов – провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса. Четвертое. В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.

Пятое. В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно – в Черновицкой и Житомирской областях – ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.

в Черновицкой и Житомирской областях ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года. Шестое. Министерству здравоохранения – временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры. Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Разработать механизм доставки лекарств работниками «Укрпочты» для пожилых людей.

временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры. Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Разработать механизм доставки лекарств работниками «Укрпочты» для пожилых людей. Седьмое. Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обрядами и церемониями. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни.

Восьмое. Ограничить экспорт продуктов питания – по определенному правительством перечню.

по определенному правительством перечню. Девятое. Министерствам, председателям ОГА, местному самоуправлению, руководителям предприятий – обеспечить бесперебойную работу в магазин, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний. А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта. Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы», – перечислил меры президент.

Он отметил, что особенно важна работа сейчас Верховной Рады Украины. «По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины. Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики. Без них – экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена, вы блокируете не трибуну – вы блокируете жизнь Украины», – сказал Зеленский.

Президент настоятельно порекомендовал всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска.

Напомним, что народных депутатов Украины завтра, 17 марта, на внеочередном заседании Рады обеспечат масками.