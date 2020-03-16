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Многие лежали на дорогах или вблизи: БПЛА ОБСЕ зафиксировали почти 2 500 противотанковых мин на Донбассе

16.03.20 21:17
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ
Фото: пресс-служба СММ ОБСЕ

На Донбассе на дорогах или вблизи дорог, которыми ежедневно пользуются мирные жители по обе стороны от линии соприкосновения, размещены противотанковые мины. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном сегодня, 16 марта.

«В период с 24 февраля по 8 марта Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ зафиксировали почти 2 500 противотанковых мин. Из этих мин 75% были обнаружены ранее, многие из них лежали на дорогах или вблизи дорог, которыми ежедневно пользуются мирные жители по обе стороны от линии соприкосновения», – говорится в отчете.

Как отмечается, БПЛА СММ подвергались воздействию помех сигнала в 25 случаях по обе стороны от линии соприкосновения.

Кроме того, СММ зафиксировала 82 единицы вооружения, размещенные в нарушение соответствующих линий отвода по сравнению с 49 единицами в течение предыдущего двухнедельного периода: 8 – в подконтрольных и 74 – в неподконтрольных правительству районах.

Напомним, на Донбассе в январе 2020 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 7 человек, 17 – получили ранения.

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