Корнавирус: В «Л-ДНР» растет число дезертиров среди участников НВФ

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей из-за переноса сроков ротации «личного состава» передовых подразделений незаконных вооруженных формирований (НВФ) растет число дезертиров. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск, под предлогом предотвращения распространения коронавируса, планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений. В связи с этим в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в том числе с оружием», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для поиска дезертиров задействованы оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур «республик». «Во избежание огласки в СМИ, указанные мероприятия проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу "Кольцо" и мероприятий по противодействию терроризму», – сказано в сообщении.