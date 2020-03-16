Укрпочта работает в штатном режиме: Какие меры безопасности принимаются

В Украине Укрпочта продолжает работать и предоставлять услуги в штатном режиме. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Так, Укрпочта продолжает:

доставляет пенсии и денежные выплаты миллионам клиентов, особенно пенсионерам, которые являются наиболее уязвимой категорией возможного инфицирования коронавируса;

пенсионеры могут осуществлять коммунальные платежи дома, получать бытовые товары и продукты первой необходимости, чтобы не подвергаться риску и не идти в магазины, или в места значительного скопления людей;

принимает и отправляет посылки в Украину и за ее пределы. По информации Всемирной организации здравоохранения, процесс получения посылок – безопасен для здоровья людей.

Как отмечается, для того, чтобы работа сотрудников и обслуживание клиентов были безопасными в отделениях обеспечивается безопасное пространство между клиентами и работниками. Дистанции в помещениях отделений в 1-1,5 м обозначены желтой (серой) лентой. Клиенты не должны заходить за желтую (серую) линию, если у стойки обслуживается другой клиент. Подходить только тогда, когда окно освободиться.

Также, предприятие имеет запас респираторов и более 100 тыс. масок. В ближайшее время почтовые отделения, сортировочные центры и офисные объекты будут обеспечены более чем 11 тыс. дезинфекторов.

Каждый работник, в случае обнаружения каких-либо симптомов болезни, в первую очередь, должен обратиться к врачу, сообщить своему непосредственному руководителю и избегать любых контактов с коллегами и клиентами, оставаясь на самостоятельном карантине.

«Если у почтальона возникают какие-либо сомнения относительно неудовлетворительного состояния здоровья клиента, рекомендуется избегать контакта с ним и предупредить начальника отделения о такой ситуации. Если работник Укрпочты не может оставить малолетнего ребенка на время карантина в учебных заведениях, он должен обратиться к своему руководителю, чтобы оформить отпуск или удаленный доступ работы и провести это время дома», – говорится в сообщении.

При наличии какого-либо риска для здоровья сотрудников, руководство Укрпочты оставляет за собой право вносить коррективы в режим работы отделений и оказания почтовых и финансовых услуг.