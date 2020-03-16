Санкции России из-за Украины: Путин заявил, что ему наплевать на них

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему абсолютно безразличны санкции против его страны из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 16 марта, он заявил в интервью российским СМИ.

Глава Кремля заявил, что вследствие санкции против РФ его страна потеряла около 50 млрд долларов, но, по его словам, страна «сколько же и зарабатывала». «Да плевать на них, на эти санкции!» – резко ответил он.

Кроме того, Путин заявил, что РФ потеряла много денег на так называемое импортозамещение. «Мы потратили довольно много денег на так называемое импортозамещение – и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было или мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевые задачи», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в России Госдума на пленарном заседании 10 марта поддержала поправку депутата-единоросса Валентины Терешковой, согласно которой действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту на момент вступления в силу изменений в основном законе.