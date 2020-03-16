COVID-19: На Донетчине рассказали, что делать, если подозреваете, что заболели

Для граждан, которые чувствуют у себя симптомы ОРВИ или подозревают, что заболели коронавирусом COVID-19, разработан алгоритм действий. Сегодня, 16 марта, его опубликовала пресс-служба Волновахской районной государственной администрации (Донецкая обл.).

Советы касаются и людей, которые посетили страны, где зафиксированы случаи COVID-19, или имели контакт с лицами, посетившими эти страны:

В случае признаков ОРВИ и повышенной температуры оставайтесь дома. Старайтесь самоизолироваться. Позвоните своему семейному врачу городской или сельской амбулатории или диспетчеру скорой медицинской помощи 103. Он решит, нужна ли изоляция и госпитализация. В случае тяжелого течения (если температура выше 38 градусов и тяжело дышать) сразу вызывайте бригаду скорой медицинской помощи. В случае необходимости госпитализации транспортировка больного осуществляется в госпитальные базы:

КНП Мариупольского городского совета «Мариупольская городская больница № 4 им. И. К. Мацука» для оказания медицинской помощи детям.

КНП Мариупольского городского совета «Мариупольская городская больница скорой медицинской помощи» для оказания медицинской помощи взрослым.

В случае перевода всех учреждений здравоохранения на строгий противоэпидемический режим госпитализация контактных лиц с целью их обследования и медицинского наблюдения будет осуществляться в КНП «Инфекционная больница г. Мирноград».

Граждане Украины, эвакуированные из стран, где регистрируется эпидемическое распространение инфекции 2019-nCoV, будут госпитализированы в КНП «Кураховский противотуберкулезный санаторий для взрослых».

Как сообщалось ранее, по данным МОЗ Украины, на 16 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1, летальный случай) областях. В Донецкой области по состоянию на сегодня есть 4 новых подозрения на заболевание, вызванное коронавирусом, прежние 3 подозрения не подтвердились. В мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77 257 (45,6%) человек выздоровели.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране. По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Министерство здравоохранения Украины будет информировать граждан о мерах борьбы с новым коронавирусом при помощи СМС-сообщений.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ограничительных мерах, которые он предложил принять Кабинету министров для минимизации распространения коронавируса.