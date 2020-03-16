Коронавирус: Кто находится в самой большой группе риска на Донбассе

Если в Украине произойдет вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, то люди из неподконтрольных территорий Донбасса, которые переходят через линию разграничения – прежде всего пожилые люди, – находятся в самой большой группе риска. Об этом сообщила глава представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоренс Жиллетт, в интервью Hromadske .

«Действительно, большинство людей, которые живут вблизи линии разграничения и пересекает ее – в частности в Станице Луганской – это люди таких возрастных категорий (в возрасте от 60 лет, – ред.). Мы знаем, что многие из тех, кто пересекает линию разграничения –это пенсионеры, а большинство пенсионеров подпадает под эту категорию», – отметила Жиллетт.

Она также добавила, что жители временно неподконтрольной украинской власти части территорий Донбасса длительное время находились в зоне конфликта – это негативно повлияло на их состояние здоровья и этот фактор также нужно учитывать, когда речь идет о возможной вспышке коронавируса в Украине. «Они (люди из неподконтрольных территорий) также пострадали от пяти-шести лет негативного воздействия боевых действий на систему здравоохранения, из-за чего также ухудшилось и их здоровье», – уточнила она.

По словам Флоренс Жиллетт, система здравоохранения на Донбассе, и без того перегруженная из-за боевых действий, может еще больше пострадать в случае вспышки коронавируса. Она видит один из главных рисков в том, что эпидемия COVID-19 «истощит ресурсы системы здравоохранения, чтобы реагировать и на другие заболевания».

«И кажется, что это один из главных вызовов, который вызывает новый коронавирус, что мы видели в Китае или Италии. И речь идет не о слабой системе здравоохранения – это очень большие страны с хорошей медициной, и там переполнение больниц может произойти быстрее, чем ожидается», – добавляет Жиллетт.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ограничительных мерах, которые он предложил принять Кабмину для минимизации распространения коронавируса.