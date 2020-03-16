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Завтра СНБО может объявить чрезвычайное положение по всей стране

16.03.20 19:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На завтра президентом Украины Владимиром Зеленским назначено экстренное заседание СНБО. Основным вопросом повестки дня будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения, что требует дальнейшего утверждения Верховной Радой. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «ZN.UA».

Издание отмечает, что согласно полученным от высокопоставленного источника в Кабмине данным, сегодня, 16 марта, на Банковой прошло расширенное совещание по коронавирусу и сопряженным с пандемией разноаспектным задачам, возникающим в связи с карантинными мероприятиями.

Совещание проходило под руководством президента Владимира Зеленского. Основными докладчиками были премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. В заседании принимали участие главы ОГА из всей страны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ограничительных мерах, которые он предложил принять Кабмину для минимизации распространения коронавируса.

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