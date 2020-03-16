Конфликт на Донбассе: Сколько в стране нелегального оружия

На шестом году военных действий на Донбассе украинцы почти не реагируют на новости о задержании торговцев оружием, обнаружении схронов с патронами и гранатометами. Оценить объем черного рынка оружия в Украине не берется никто из-за отсутствия методики. Эксперты для решения проблемы предлагают власти выкупать нелегальное оружие у граждан, передает «Deutsche Welle».

Так, украинская общественная организация «Центр изучения безопасности» (СЕNSS) в конце февраля опубликовала результаты мониторинга отчетов Национальной полиции, Службы безопасности Украины (СБУ), статистики Генпрокуратуры (ГПУ), постановлений судов и сообщений СМИ о нарушении правопорядка с использованием нелегального огнестрельного оружия. Исследование охватило период с сентября по декабрь 2019 года. По словам руководителя СЕNSS Вадима Черныша, за это время случилось 548 случаев незаконного использования, хранения или продажи оружия.

А за весь 2019, по данным ГПУ, 6 204 нарушения закона были квалифицированы как незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Из этого количества только 100 случаев пришлось на владельцев официально зарегистрированного охотничьего оружия.

Как считает офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей, методика учета правонарушений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, которую использует Генпрокуратура, не дает целостной картины.

«Неучтенное оружие, опыт обращения с ним у тех, кто воевал или членов криминальных структур, создают опасную ситуацию. Если кто-то спровоцирует применение силы между гражданами или их противостояние с властью, последствия будут очень серьезными», – предупреждает Вадим Черныш.

По словам юриста неправительственной организации «Реанимационный пакет реформ» Евґения Крапивина, в Украине нет надежного контроля даже над огнестрельным оружием, которым граждане владеют на законных основаниях. Такое оружие нужно хранить дома в сейфе, в небоевом положении, отстреливать раз в 3 года, чтобы в базе полиции были образцы гильз.

Опрошенные эксперты едины во мнении, что еще 6 лет назад в стране не было значительной проблемы с оборотом нелегальной оружия и амуниции. Она, по оценкам наблюдателей, появилась в феврале 2014 года, когда тогдашний министр внутренних дел Украины вооружил правоохранителей автоматами во время протестов на Майдане. Как ответ на это в нескольких городах западной Украины митингующие захватили арсеналы МВД, СБУ, воинских частей. «Часть оружия из арсенала СБУ во Львове нашли и вернули. А часть ушла на черный рынок», – говорит Крапивин.

По его словам, с 2015 года в Украине возросло количество уголовных дел о незаконном обороте оружия. А если растет количество правонарушений с использованием огнестрельного оружия, это свидетельствует о том, что увеличилось и количество нелегальных стволов на руках украинцев.

Причина, добавляет он, проста – конфликт на Донбассе, поток оружия из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. «Черный рынок оружия стал открытым. Нарезное огнестрельное оружие сегодня можно и в интернете недорого приобрести», – отмечает Евгений Крапивин.

СБУ пытается пресекать нелегальный оборот оружия. «Пик попадания в незаконный оборот и, как следствие, изъятие оружия и средств поражения пришлись на 2014 – начало 2015 года. В то время постоянно смещалась линия соприкосновения (на Донбассе, – ред.), происходила постоянная ротация военных подразделений и добровольных формирований, и только начинала выстраиваться система фильтрационных мероприятий в местах выезда из зоны АТО», – пояснили в СБУ.

Кроме того, по данным СБУ, ее сотрудники и сейчас изымают оружие, завезенное из районов боевых действий в 2014–2015 годах. В 2019 году, например, было изъято из обращения 500 единиц огнестрельного оружия и 350 тыс. патронов, гранат и мин.

В 2017 году Антитеррористический центр СБУ ввел ограничения на ввоз и вывоз личного оружия на территорию Операции объединенных сил (ООС). Проверки на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) стали более жесткими, что привело к тому, что поток оружия ощутимо упал.

В 2018 году главный военный прокурор Украины обнародовал количество незарегистрированного огнестрельного оружия на руках украинцев – 400 тыс. единиц. «Точная цифра никому неизвестна. Если вам говорят, что им известно количество такого оружия, спросите о методике. Ее нет. И кто же вам признается, что он имеет незаконное оружие?», – утверждает Вадим Черныш.

Власть может резко сократить ее количество, если начнет выкупать нелегальные стволы, уверен руководитель СЕNSS. Именно так, по его словам, поступают в Колумбии. Но такой подход, замечает Черныш, теряет смысл, если государство будет тратить на выкуп деньги, а оружие и в дальнейшем будет попадать на черный рынок.

«Параллельно нужно усилить охрану арсеналов, перекрыть перемещение оружия из прифронтовых территорий. Нужно повышать культуру владения оружием, научиться решать проблемы без него. А также активно убеждать граждан сдавать свои "нелегалы"», – отмечает эксперт.

Между тем, по данным МВД, в 2018 году украинцы добровольно сдали властям 5 тыс. единиц оружия, а за 11 месяцев 2019 года – 16 тыс. Тех, кто так делает, в Украине освобождают от уголовной ответственности. Если, конечно же, номер или баллистические характеристики оружия не фигурировали в уголовных делах.