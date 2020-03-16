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Смертность от коронавируса в остальном мире превысила статистику из Китая, – ВОЗ

16.03.20 19:56

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в остальном мире зарегистрировано больше случаев заражения и смертей от коронавируса COVID-19, чем в Китае. Об этом со ссылкой на сообщение ВОЗ в Twitter, пишет «РБК – Украина».

При этом он добавил, что на прошлой неделе возросло количество инфицирования коронавирусной инфекцией. «На прошлой неделе мы наблюдали быстрый рост заболеваемости COVID-19. В остальном мире зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в Китае», заявил он.

По словам Гебреисуса, карантинные меры по изоляции людей могут помочь в сокращении передачи коронавируса и дать возможность медикам справиться с ситуацией. Но их недостаточно для того, чтобы победить пандемию.

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