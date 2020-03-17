Раньше времени: В парке «Клебан-Бык» проснулись после зимней спячки сурки и прилетели чомги (Фото)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) после зимней спячки проснулись сурки. А еще сюда прилетели чомги. Об этом сообщила биолог-исследователь парка Галина Семенихина‎ на странице парка в Facebook.

По ее словам, сурки степные* живут на прилегающей к парку «Клебан-Бык» территории. «По литературным данным просыпаются эти животные после зимней спячки в привычных условиях в конце марта – апреле. Но в этом году мы встретили их уже 4 марта и сурки были достаточно активны», – написала биолог.

А на днях научно-исследовательский отдел наблюдал за водоплавающими птицами на Клебан-Быкском водохранилище. «Было зафиксировано, что большая поганка или чомга** уже прилетела из теплых краев, примерно на полмесяца раньше привычного графика прилетов», – добавила Семенихина.

Также она опубликовала фото птиц, но уточнила, что фото прошлогодние (август 2019 года), так как в нынешнем марте были неблагоприятные условия для съемок.

Фото: Facebook / Клебан-Бик Регіональний Ландшафтний Парк

Напомним, что почти 200 лебедей и более 500 диких уток не отправились в теплые края, а остались зимовать на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык». Экологи говорят, что это уникальное явление и связывают с изменением климата. За краснокнижными птицами ученые наблюдают с помощью дрона.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Осенью здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода». Также здесь живет еще один представитель краснокнижной фауны, а именно европейская норка (Mustela lutreola). Этот вид имеет статус исчезающего и занесен в Бернскую конвенцию.

* Байбак, или сурок, или степной сурок (Marmota bobak) – грызун рода сурков, обитатель целинных степей Евразии.

** Чомга или большая поганка (Podiceps cristatus) – птица отряда поганкообразных. Чаще всего можно встретить в озерах и прудах практически на территории всей Евразии.