Депутату и двум жителям Луганщины вынесли приговор за организацию «референдума ЛНР»

В Луганской области трех жителей осудили за организацию и обеспечение проведения незаконного «референдума ЛНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Луганской области поддержала публичное обвинение в уголовном производстве в отношении депутата одного из сельских советов Меловского района и еще двух жителей Станично-Луганского района, которые обвинялись в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», – говорится в сообщении.

Как было доказано в суде, в мае 2014 года трое жителей Луганщины добровольно приняли участие в организации «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР» на трех «избирательных участках».

Во время проведения псевдореферендума на главу «избирательной комиссии» возлагались обязанности по координации и контролю за работой участка, двое других «членов комиссий» отвечали за учет граждан, выдачу «бюллетеней» и порядок голосования.

После завершения «референдума» и подсчета «бюллетеней» результаты голосования на указанных участках были переданы в «центральную избирательную комиссию» для провозглашения в дальнейшем самостоятельности «ЛНР».

Приговорами Миловского и Беловодского судов Луганской области обвиняемые были признаны виновными и, учитывая признание вины, а также, способствование раскрытию преступления и изобличению соучастников, каждому из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.