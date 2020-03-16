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Паника на валютном рынке: Что делает Нацбанк

16.03.20 20:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Что делает Национальный банк, чтобы «погасить» панику на валютном рынке, рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью одному из телеканалов, сообщила пресс-служба НБУ.

«Экономические показатели свидетельствуют, что Украина сегодня является стабильной и более подготовленной к кризисам, чем в 2008 и 2014 годах. Имеем рост ВВП более 3%, имеем инфляцию около 3%, развилка между экспортом и импортом значительно меньше», – говорится в сообщении.

На валютном рынке действительно есть панические настроения. Но Национальный банк сглаживает колебания, чтобы успокоить украинцев и украинские компании. «На прошлой неделе мы продали на рынке около 1 млрд долл. США», – сказал Сологуб.

«Задача Национального банка и правительства – сгладить влияние кризисной ситуации на экономику Украины и бизнес. Сейчас мы вместе оцениваем, какие именно инструменты следует использовать. Национальный банк уже снизил учетную ставку до 10%. Это должно стимулировать украинскую экономику. Но поддержка бизнеса – это также вопрос фискальной и бюджетной поддержки», – уточнил представитель Нацбанка.

Напомним, что с 13 марта учетная ставка Национального банка Украины (НБУ) уменьшается еще на один процент.

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