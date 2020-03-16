В Мариуполе временно отменили личные приемы граждан: Куда обращаться

В Мариуполе из-за введения карантина в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, временно отменен личный прием граждан руководителями горсовета. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 в Мариуполе, как и в Украине в целом, введен карантин. С целью внедрения превентивных мер в городе отменено проведение приемов руководителями городского совета до особого распоряжения государственной комиссии», – говорится в сообщении.

На период карантина для оформления обращения или получения консультаций гражданам можно обратиться:

в контактно – коммуникационный центр «Мариупольская служба 15-55» круглосуточно по телефонам: 15-55, 067 345 1555, 050 345 1555.

в отдел обращений граждан, по адресу: пр. Мира, 29б, к.17 или по телефонам: 098 184 2100, 098 184 2120. Время работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8600 до 16:00.

через электронную приемную городского совета по ссылке https://mariupolrada.gov.ua/council-request

Также, на основании данного распоряжения депутатский корпус временно приостановит личные приемы граждан через непосредственное общение во время карантина. Перейдет на дистанционную коммуникацию с населением, с использованием сервиса «Электронная приемная». Для этого необходимо на сайте «Мариупольского городского совета» зайти в раздел «Городское управление» – «Депутатский корпус» – «Депутаты» (https://mariupolrada.gov.ua/person/deputies).

«Данная информация касается и приемов граждан в комитетах самоорганизации населения. Им также рекомендуется принимать заявления в электронном виде. Всю подробную информацию можно получить на сайте «Мариупольского городского совета» – «Городское управление» – «Комитеты самоорганизации населения» (https://mariupolrada.gov.ua/self-organize-committee)», – отмечается в сообщении.