ЕС предоставит дополнительную финансовую помощь Донбассу

Европейский Союз (ЕС) предоставит дополнительную финансовую помощь в размере 3,2 млн евро для поддержки мероприятий по реагированию на конфликт в восточной Украине. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Как отмечается, дополнительную поддержку предоставят Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. «Таким образом, общая сумма, которую Евросоюз предоставил Миссии, составит 52 млн. евро. Также, ЕС увеличит свою поддержку гражданской защиты на востоке Украины, предоставив на эти цели 1 млн. евро. Это будет способствовать внедрению стратегии Украины по защите гражданского населения, как только она будет принята», – говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС выделит 1 млн. евро на поддержку устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря. Речь идет о вкладе в улучшение надежности и доступности информации о регионе, а также о его насущных, средне- и долгосрочных потребностях.

Также, Евросоюз профинансирует реконструкцию современного центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Станице Луганской. «Это обеспечит эффективный доступ граждан Украины к услугам – от тех, что касаются Пенсионного фонда, до реестров недвижимости – в соответствии с реформой децентрализации», – сказано в сообщении.

В пресс-службе представительства ЕС в Украине напомнили, что объем помощи ЕС с начала конфликта на Донбассе в 2014 году составил 762,5 млн евро. Гуманитарная помощь составляет примерно половину этой суммы.