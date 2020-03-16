Напавшему на полицейского в ночном клубе Мариуполя грозит до 5 лет

В Мариуполе (Донецкая обл.) в развлекательном заведении наряд полиции охраны пытался решить конфликт между посетителями, но один из них набросился на правоохранителей и нанес телесные повреждения. Об этом сегодня, 16 марта, сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции.

Нападающего ждет до пяти лет лишения свободы.

Происшествие произошло вчера, 15 марта, в Центральном районе города. Вечером в полицию поступил вызов с «тревожной кнопки» одного из развлекательных заведений. На место происшествия выехал наряд, который пытался прекратить конфликт между двумя посетителями и компанией молодых людей. Во время выяснения обстоятельств происшествия на правоохранителей напал 25-летний мужчина, который нанес несколько ударов.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.