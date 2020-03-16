Фонд оккупированного жилья: Юрист рассказал об инициативе по решению жилищного вопроса для переселенцев

В Украине решить жилищный вопрос для переселенцев может создание Фонда оккупированного жилья. Такое мнение выразил юрист и аналитик Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») Виктор Филатов во время круглого стола Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) «Обеспечение ВПЛ, участников АТО и ООС жильем: государственные программы и инициативы», прошедшего 13 марта в Киеве. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба организации.

Так, ведущие аналитики, юристы и правозащитники страны обсудили украинский и международный опыт решения жилищного вопроса для вынужденных переселенцев. В частности – почему не работает Стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц. По этому поводу выступил Виктор Филатов. «Одной из самых острых проблем для ВПЛ остается жилищный вопрос. Механизм компенсации за разрушенное жилье очень несовершенен, а решить проблему, по нашему мнению, может создание Фонда оккупированного жилья за счет жилья переселенцев на оккупированных территориях путем обмена на аналогичное жилье на подконтрольной территории», – сказал он.

Как пояснил правозащитник, Фонд оккупированного жилья может состоять из поврежденного, разрушенного, недостроенного и заброшенного жилья. «Это позволит не только решить жилищные проблемы переселенцев, но и позволит в будущем получить компенсацию за государственное имущество от государства-агрессора в международных судах. Также этот механизм будет способствовать улучшению имиджа Украины в мире и даст возможность вынужденным переселенцам полноценно интегрироваться в принимающие громады», – говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины 21 ноября 2018 года утвердил план мероприятий по выполнению Стратегии интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года. Планом реализации Стратегии интеграции ВПЛ предусмотрено выполнение программных мероприятий по трем стратегическим направлениям.

Как сообщалось ранее, Донецкая область – единственная, которая утвердила отдельную программу интеграции ВПЛ.

Также сообщалось, что правительство сформировало приоритетные для себя задачи по решению проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса.