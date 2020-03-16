Отсрочка налогов на время действия карантина: В Раде разработали закон

Верховной раде на внеочередном заседании предлагается рассмотреть законопроект финансового комитета об отсрочке налогов и отмене налоговых штрафов в рамках карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансовой и налоговой политики Даниила Гетьманцев, передает « РБК – Украина ».

«Что может быть проголосовано: во-первых, освобождение от любой ответственности за нарушения, совершенные в период двух или трех месяцев, в том числе от пени. ЕСВ: освобождаем на два месяца самозанятых лиц от уплаты ЕСВ. Следующее, остановка проведения проверок до 01.07.2020. В-третьих, декларация от физических лиц принимается до 01.07.2020. В-четвертых, земельный налог и налог на недвижимое имущество под объектами, используемый в предпринимательской деятельности, не уплачивается. То есть мы освобождаем от этого налога до конца мая», – пояснил парламентарий.

«Кроме этого, фискализацию, которую мы вводим в разные даты, мы предлагаем перенести на три месяца. Мы готовы на утро вынести эти решения в зал», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание завтра, 17 марта, в восемь часов утра.