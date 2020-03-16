На днях вернулись из-за границы: Еще двух жителей Славянска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Сегодня вечером, 16 марта, еще двое жителей Славянска (Донецкая обл.) были госпитализированы в инфекционное отделение в Константиновку с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Как уточняется, оба – молодые мужчины, которые на днях вернулись из поездки за границу. Окончательный диагноз будет установлен по результатам лабораторных исследований.

Сейчас медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции.

В горсовете призывают всех внимательно следить за состоянием своего здоровья и здоровья близких людей. А в случае необходимости – срочно обращаться к семейному врачу. «Контролируйте своих детей. Во время карантинных мероприятий они требуют особого внимания», – резюмируется сообщение.

Напомним, двое жителей Славянска были госпитализированы в инфекционное отделение в Константиновку с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19, 14 марта. Позже стало известно, что в Славянске в отношении двух ранее госпитализированных жителей не подтвердилось заражение коронавирусом.

Славянский городской голова Вадим Лях призвал жителей города максимально ограничить контакт с иными людьми, не выходить без надобности из квартир. 16 марта власти Славянска максимально усилили карантинные мероприятия в городе, в ближайшее время планируют закрыть все торговые точки, оставив работать лишь продуктовые магазины и аптеки.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области есть 4 новых подозрения на заболевание, вызванное коронавирусом, прежние 3 подозрения не подтвердились.