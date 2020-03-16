Каждый должен подумать, чем он может помочь Украине и украинцам, – Ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с другими представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии, передает «Сегодня.ua».

«Действительно, сегодня я присутствовал на встрече представителей украинского бизнеса с президентом Украины. Встреча была посвящена борьбе нашей страны с коронавирусом и с последствиями пандемии. Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам», – сказал Ринат Ахметов.

«И мы не будем стоять в стороне и дальше – мы помогали, помогаем и будем помогать. Фонд уже закупил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей. Мы работаем в полной координации с Министерством здравоохранения Украины, и продолжим помогать, пока это будет необходимо», – подчеркнул Ахметов.

По его словам, «не останется в стороне и бизнес SCM». «Все наши предприятия принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей городов, где мы работаем. В сотрудничестве с Минздравом мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране», – заявил бизнесмен.

«Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», – подытожил он.