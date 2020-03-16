Только по неотложным вопросам: В полиции Мариуполя ограничат прием граждан

В Мариуполе (Донецкая обл.) в управлении патрульной полиции в Донецкой области ограничили прием граждан. Об этом сегодня, 16 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Мера вводится на основании постановления КМУ от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины короновируса COVID-19».

Ведется прием только по неотложным вопросам, а именно:

Выдача эвакуированного транспортного средства; Возврат водительского удостоверения в соответствии с судебным решением (при условии окончания срока действия временного разрешения на право управления и при наличии судебного решения).

«По всем другим вопросам просим обращаться в УПП в Донецкой области письменно, по адресу: 87535, ул.Макара Мазая, 16, г. Мариуполь, или на электронную почту mariupol@patrol.police.gov.ua. Обращаем ваше внимание на требования по оформлению таких обращений. Они указании в ЗУ "Об обращениях граждан". Согласно ст. 5 этого закона, письменное обращение может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи (электронная обращения). В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования», – говорится в сообщении.

С целью упрощения процедуры оформления письменных обращений граждан, лицо может подать обращение путем заполнения соответствующей формы (с подписью заявителя), которую можно получить на сайте патрульной полиции Украины.