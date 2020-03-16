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На период карантина Yasno переходит на дистанционное обслуживание клиентов

16.03.20 22:00

Поставщик электроэнергии Yasno приостанавливает личный прием посетителей во всех офисах Донетчины на период карантина. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что общение со специалистами офисoв Yasno будет осуществляться по телефону и через интернет. Для каждого офиса будут выделены дополнительные мобильные номера телефонов и отдельные электронные адреса. В ближайшее время эти контакты будут размещены на входе в офисы, а также опубликованы на сайте yasno.com.ua.

Пресс-служба сообщает, что электропоставщик Yasno создал все необходимые условия, чтобы большинство вопросов можно было решить дистанционно. Оплатить счет, передать показания счетчика, получить консультацию по расчетам и начислениям можно:

  • через Личный кабинет на сайте YASNO;
  • в личных сообщениях на странице в Facebook;
  • по электронной почте: dn@yasno.com.ua;
  • по телефонам контакт-центра (095/067) 65 26 000, (0629) 52 60 00.

О возвращении энергоофисов Yasno к обычному режиму работы будет сообщено дополнительно.

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