В Украине умерла женщина, находившаяся на лечении с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области сегодня, 16 марта, умерла женщина, которая находилась на лечении в стационаре областной больницы с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидают в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши и заразилась коронавирусом.