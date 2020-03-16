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В Киеве подтвердили два случая коронавирусной инфекции

16.03.20 22:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Киеве сегодня, 16 марта, лабораторно подтвердили два случая COVID-19. Это первые пациенты с коронавирусом в столице. Об этом сообщает Телеграм-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области есть 4 новых подозрения на заболевание, вызванное коронавирусом, прежние 3 подозрения не подтвердились. Напомним, что сегодня вечером, 16 марта, еще двое жителей Славянска (Донецкая обл.) были госпитализированы в инфекционное отделение в Константиновку с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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