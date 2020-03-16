В Бахмуте бывший наемник НВФ «ДНР» сдался полиции

В Бахмуте (Донецкая обл.) бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) добровольно сдался правоохранителям. Экс-наемник дежурил на контрольно-пропускном пункте в штабе «ДНР», который располагался в админздании бывшего банка. Мужчина почти 6 лет скрывался от правосудия. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«В полицию Бахмута с повинной обратился 27-летний житель Бахмута. Мужчина признался, что поддался пророссийской пропаганде и присоединился к террористам», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей новобранца направили на контрольно-пропускной пункт местного «штаба», где он проводил проверку граждан. «Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари НВФ являются обычными преступниками, поэтому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни», – сказано в сообщении.

Из средств массовой информации бывший наемник узнал о возможности освободиться от ответственности и воспользовался этим шансом. Мужчина рассказал полиции о своей противоправной деятельности. Информацию сейчас проверяют следователи.

Если выяснится, что за время пребывания в рядах НВФ «ДНР» подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 УК Украины мужчина будет освобожден от уголовной ответственности.