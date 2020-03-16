Повысить уголовную ответственность: Что может грозить за нарушение карантина

МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при короновирусе. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает сегодня, 16 марта, пресс-служба МВД.

Штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн.

Предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях ст. 44-3 «Нарушение правил карантина людей», согласно которой нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч облагаемых минимумов доходов граждан. «То есть, административная ответственность может быть установлена ​​за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, может быть инфицирован Коронавирусная болезнью COVID-19», – сказал Антон Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел также добавил, что предлагается повысить уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и выложить ст. 325 Уголовного кодекса в такой редакции: «Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет».