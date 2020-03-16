Коронавирус в «Л-ДНР»: Проводят ли профилактику заболевания

На неподконтрольном украинским властям Донбассе сейчас «администрации республик» не подтверждают ни одного случая Covid 19 ни в Донецке, ни в Луганске и утверждают, что ситуация контролируется. Есть ли случаи заболевания на самом деле – неизвестно, передает «Радио Свобода».

Так, на улицах неподконтрольных Донецка и Луганска никаких информационных плакатов о мерах предосторожности (дезинфекция рук, призыв ограничить передвижение, дистанция) не наблюдается. Очевидцы не видели их также в Петровском и Хрустальном (Красном Луче). Но есть инструктажи внутри аптек в Донецке.

Школы на неподконтрольной территории пока работают. Но обсуждается переход на дистанционное обучение. В больницах также нет ограничений на передвижение. Весь транспорт работает.

«На предприятиях у знакомых руки на проходной протирают и меряют температуру», – рассказывает житель Донецка.

Как известно, на подконтрольной Украине территории контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) закрыты. До этого на них с украинской стороны ввели санпроверки. Со стороны «ДНР» и «ЛНР» некоторые меры тоже вводились.

«Со стороны "ЛНР" меряют температуру, но ни палаток, ничего специально отведенного для этого нет. Проверяют перед проверкой паспорта. На украинской стороне палатка стоит, там проверяют температуру», – делится мужчина, проходивший КПВВ в Станице Луганской в сторону Луганска.

«На пропускном пункте 10 из 200 человек были в повязках в четверг. А сегодня на линии разграничения людей очень мало. Работники в масках (представители группировки "ЛНР" в том числе)», – говорит очевидица.

Как рассказывают мирные жители неподконтрольной Луганщины продавцы протирают влажными салфетками ручки дверей. «У нас пока все тихо. Все работаем. Сегодня заходила в магазин тканей, продавцы протирают влажными салфетками ручки дверей. Школы, университеты работают в обычном режиме», – отмечает луганчанка.

Маски в продаже найти сложно, их нет. «Больные ходят в медучреждениях в масках. Берут из дому, ранее купленные. Спирт остался только дорогой, по 40 руб. По 6, по 8 руб. – разобрали. Откровенной паники нет, но видно, люди настороже. Покупают рис, гречку. Не массово, но по килограмму берут», – пояснила медик больницы.

«Говорят, что пока заболевших нет. Хотя подготовились все и в Новосветловке, и в Красном Луче. У нас должно что-то быть, так как люди туда-сюда шастают через "границу" (до 16 марта, – ред.). Хотя и там, и там контроль, но это такое дело. У нас есть все необходимые тест-системы. Хорошие, современные, нормальные тест-системы. Нам все время рассказывают, как мыть руки, что нужно делать, консультируют везде. Но больше ничего, а что нужно делать? Все тихо-спокойно, но кинулись за лекарствами в аптеки. Рекомендуют за поручни в транспорте не браться, перчатки, маски использовать. Но людей в масках изредка видно. Пока все молчат, не сильно обсуждается тема», – рассказал сотрудник учебного заведения.

«У нас сегодня "карантинные меры" приняли обменники. Это просто ужас, гривну искусственно опустили... Бедные пенсионеры. Вчера было еще 2,45. Сегодня 2», – делится дончанин.