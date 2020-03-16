Быстрые тесты на короновирус на $80 млн прибудут из Китая в Украину, – Зеленский

В Украину вскоре прибудет большая партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Об этом сегодня, 16 марта, заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма – он нам помог, профинансировав 80 миллионов долларов. И благодаря ему и господину Ярославскому – тоже хотим его поблагодарить – в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украине», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что все экспресс-тесты будут направлены в больницы.

Владимир Зеленский отметил, что, кроме Офиса президента, создан координационный совет по противодействию распространению коронавируса при Министерстве здравоохранения и премьер-министре.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ограничительных мерах, которые он предложил принять Кабмину для минимизации распространения коронавируса.