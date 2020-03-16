Зеленский: Если потребуется, введем чрезвычайное положение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо закрыть все места, где есть большое скопление людей. Об этом сегодня, 16 марта, заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы не должны ожидать увеличения количества заболеваний в Украине. Поэтому должны закрыть все, что можем, где есть большое скопление людей – метрополитен в первую очередь. Как добираться на работу? Маршрутки, такси, троллейбусы, трамваи. Там есть ограничения на количество людей в одном вагоне. Других вариантов, как доехать на работу, нет. Еще можно пешком... Говорить с бизнесом, чтобы они организовывали отдельные автобусы, чтобы их работники могли доехать до работы. У нас один ответ сейчас: а как нам как государству сделать так, чтобы у нас была и статистика, сейчас? Чтобы наименьшее количество людей заразились или, не дай Бог, умерли?» – сказал глава государства.

«Вы слышали, что президент Французской Республики Макрон сегодня сказал, что 15 дней всем запрещено выходить на улицы. Пока мы не дошли до этой ситуации. Но я вам честно скажу: если потребуется, введем чрезвычайное положение... », – уточнил Зеленский, добавив, что завтра Верховная Рада рассмотрит вопрос введения чрезвычайного положения в Черновицкой и Житомирской областях.

Напомним, что, как заявил Владимир Зеленский, в Украину вскоре прибудет большая партия экспресс-тестов для диагностики коронавируса.