КПВВ Донбасса на карантине: Кого пропускают и есть ли очереди (Видео)

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях в связи с карантином с 16 марта и в течение двух недель будут пропускать через линию разграничения только в одну сторону. Пограничники рекомендуют гражданам подумать, прежде чем планировать поездку, ведь при пересечении КПВВ могут возникнуть проблемы.

Так, из-за карантина в связи с коронавирусной инфекцией, на КПВВ сейчас действуют ограничения. С пропиской на подконтрольной Украине, в неподконтрольный Антрацит или Снежное уже проехать невозможно. А жителей Донбасса, которые в паспорте имеют регистрацию на неподконтрольной территории – не пустят на подконтрольную территорию Украины. Люди относятся к такой ситуации с пониманием.

Как рассказал житель неподконтрольной Макеевки Николай, когда возвращался домой при пересечении КПВВ «Новотроицкое» надел маску. «Мало ли что, может и поможет. Все нормально, закон надо соблюдать», – говорит Николай о введении ограничений.

В свою очередь, жительница неподконтрольного Донецка Валентина – немного расстроена. Потому что не будет видеть детей две недели. «Что мы можем сделать в этой ситуации. Жаль конечно. Не очень хорошо, но что сделаешь. Вирус есть вирус», – делится женщина.

Люди считают, что не километры разделяют семьи, а вирус. Поехать в Донецк к бабушке на юбилей, посетить родственников в Горловке, или отпраздновать рождение племянника в Луганске теперь не удастся. «С родственниками до этого виделись часто. Чуть ли не каждую неделю», – отмечает одна из жительниц Донбасса.

Сейчас утром на КПВВ необычно пусто, здесь существенно меньше транспорта. Между тем, пограничники рекомендуют гражданам подумать перед тем, как планировать поездки. Ведь даже со справкой переселенца при пересечении линии разграничения могут возникнуть определенные проблемы.

«Те люди, которые имеют статус временно перемещенных лиц (ВПЛ) сами принимают решение. Поскольку, они по своей справке могут проехать на подконтрольную территорию Украины. Но уже не смогут выехать», – пояснила пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

Поэтому, каждый должен решить сам, где ему оставаться на время действия ограничений, до 3 апреля.

Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.

Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

Источник: ТК «Донбасс»